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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров и Макей обсудили координацию в преодолении последствий пандемии

Министры также обсудили перспективы развития внешнеполитической координации в рамках Союзного государства

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в четверг обсудили по телефону вопросы взаимодействия по преодолению последствий пандемии коронавируса и возвращению граждан двух стран домой. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Состоялся обмен мнениями по проблематике распространения новой коронавирусной инфекции, включая вопросы взаимодействия по преодолению последствий пандемии и оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину", - информировали в министерстве.

Министры также обсудили перспективы развития внешнеполитической координации в рамках Союзного государства в условиях действующих эпидемических ограничений, отметили в дипведомстве. Лавров и Макей затронули и ряд других вопросов международной повестки дня, включая сотрудничество по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Теги
БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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