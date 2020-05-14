Постпред России при ОБСЕ: Киев срывает поручение нормандского саммита по разминированию

ВЕНА, 14 мая. /ТАСС/. Украина до сих пор не представила плана по разминированию в Донбассе, чем срывает выполнение поручения саммита "нормандской четверки" в Париже. На это указал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.

"До сих пор украинские власти не представили предложений по обновленному плану разминирования, тем самым срывая выполнение одного из поручений парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ отметил, что в рамках Контактной группы Киев категорически отказывается подтвердить обязательства по прекращению огня и мерам в его поддержку. "А именно - введение запрета на применение любых вооружений, наступательные действия и разведывательные операции, размещение тяжелых вооружений вблизи объектов гражданской инфраструктуры, выпуск и обнародование приказов о прекращении огня и введение дисциплинарных мер за их нарушения", - сказал он.