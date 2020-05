Редакции NYT передали письмо с требованием опровергнуть публикации о COVID-19 в России

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровержения публикации издания о смертности из-за коронавируса в РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба российского диппредставительства.

"Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение", - сказали в пресс-службе посольства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности из-за коронавируса в России. Она также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.