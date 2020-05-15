{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Лавров: появление вируса в Китае не может быть основанием для санкций против Пекина

По словам главы МИД России, Китай сообщил об эпидемии в Ухане в конце декабря, заявления о попытках скрыть информацию о пандемии как минимум некорректны

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возникновение коронавируса в Китае не может служить причиной для ввода санкций против этой страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Существует необходимость разобраться в конкретных причинах появления этого вируса, почему начался процесс передачи от человека к человеку и так далее, - сказал он. - Это в дальнейшем будет иметь ключевое значение в выработке противоядия и поможет застраховаться от этой угрозы, а не рассуждать о том, что вирус возник на рынке в Китае и поэтому надо вводить против этой страны санкции". 

По словам Лаврова, Китай сообщил об эпидемии в Ухане еще в конце декабря, заявления о попытках Пекина скрыть информацию о пандемии как минимум некорректны.  "Еще в конце декабря все узнали от наших китайских коллег о том, что там происходит, когда они убедились, что это действительно эпидемия. В январе об этом уже разговаривали специалисты, в том числе под эгидой ВОЗ. В начале февраля эксперты ВОЗ посетили Ухань, среди них, кстати, был и российский специалист, - обратил внимание глава дипведомства. - Так что говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно". 

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 4,4 млн человек, зафиксировано свыше 300 тыс. смертельных исходов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лавров надеется, что новых недружественных шагов в адрес России не будет
Глава МИД России также выразил надежду на то, что на Западе "возобладают чувство меры и здравый смысл"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС