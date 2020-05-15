Лавров: появление вируса в Китае не может быть основанием для санкций против Пекина

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возникновение коронавируса в Китае не может служить причиной для ввода санкций против этой страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК .

"Существует необходимость разобраться в конкретных причинах появления этого вируса, почему начался процесс передачи от человека к человеку и так далее, - сказал он. - Это в дальнейшем будет иметь ключевое значение в выработке противоядия и поможет застраховаться от этой угрозы, а не рассуждать о том, что вирус возник на рынке в Китае и поэтому надо вводить против этой страны санкции".

По словам Лаврова, Китай сообщил об эпидемии в Ухане еще в конце декабря, заявления о попытках Пекина скрыть информацию о пандемии как минимум некорректны. "Еще в конце декабря все узнали от наших китайских коллег о том, что там происходит, когда они убедились, что это действительно эпидемия. В январе об этом уже разговаривали специалисты, в том числе под эгидой ВОЗ. В начале февраля эксперты ВОЗ посетили Ухань, среди них, кстати, был и российский специалист, - обратил внимание глава дипведомства. - Так что говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно".

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 4,4 млн человек, зафиксировано свыше 300 тыс. смертельных исходов.