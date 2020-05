Лавров заявил о необходимости особого подхода к дезинформации

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Проблемы с возникновением дезинформации требуют особого, универсального подхода. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

По его словам, с ситуацией вокруг Financial Times и The New York Times после публикации статей о занижении в РФ статистики смертности от коронавируса должен в первую очередь разбираться Роскомнадзор.

"Они, как я понимаю, уже это инициировали в соответствии с законом "О средствах массовой информации". Будем смотреть, какая на эти действия будет реакция, - указал министр. - Считаю, что в принципе проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания и подхода, который будет универсальным".

Лавров также обратил внимание на подход в стиле "хайли лайкли", который преследует сегодня любые информационные поводы, будь то "дело Скрипалей", крушение малайзийского Boeing или референдум в Каталонии.

"Нас обвиняли во вмешательстве во все эти процессы, - отметил глава МИД РФ. - Сейчас в Праге заявляют, что российский дипломат якобы провез в чемодане смертельный яд, спецслужбы об этом знали, но все равно его пропустили. Надо сажать в тюрьму тех людей, которые знали, что человек везет смертельный яд и пропустили его в свою страну".

"Или совсем свежий пример. В Бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад произошла хакерская атака на почту канцлера [Германии Ангелы] Меркель, что все это сделали русские. Пять лет прошло, а ни единого конкретного факта нам не предъявлено", - заключил Лавров.