{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил о необходимости особого подхода к дезинформации

Глава МИД России также обратил внимание на подход в стиле "хайли лайкли", который преследует сегодня любые информационные поводы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Проблемы с возникновением дезинформации требуют особого, универсального подхода. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

По его словам, с ситуацией вокруг Financial Times и The New York Times после публикации статей о занижении в РФ статистики смертности от коронавируса должен в первую очередь разбираться Роскомнадзор.

"Они, как я понимаю, уже это инициировали в соответствии с законом "О средствах массовой информации". Будем смотреть, какая на эти действия будет реакция, - указал министр. - Считаю, что в принципе проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания и подхода, который будет универсальным".

Лавров также обратил внимание на подход в стиле "хайли лайкли", который преследует сегодня любые информационные поводы, будь то "дело Скрипалей", крушение малайзийского Boeing или референдум в Каталонии.

"Нас обвиняли во вмешательстве во все эти процессы, - отметил глава МИД РФ. - Сейчас в Праге заявляют, что российский дипломат якобы провез в чемодане смертельный яд, спецслужбы об этом знали, но все равно его пропустили. Надо сажать в тюрьму тех людей, которые знали, что человек везет смертельный яд и пропустили его в свою страну".

"Или совсем свежий пример. В Бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад произошла хакерская атака на почту канцлера [Германии Ангелы] Меркель, что все это сделали русские. Пять лет прошло, а ни единого конкретного факта нам не предъявлено", - заключил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин благодарен Минобороны за быструю качественную работу по созданию медицинских центров
Президент признался, что даже сомневался в том, что такая задача может быть выполнена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС