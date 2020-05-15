Посольство России раскритиковало слова президента Латвии о неприемлемости отмечать 9 мая

РИГА, 15 мая. /ТАСС/. Резкой критике высказывания президента Латвии Эгилса Левитса о неприемлемости отмечать День Победы в стране подвергло в пятницу посольство России в республике.

"После скандально известной забегаловки "Куриньш", где посетителей на входе делят на "своих" и "чужих" (администрация этого расположенного в латвийском городе-курорте Юрмале кафе отказалась обслужить в День Победы 9 мая посетителей с георгиевскими ленточками - прим. ТАСС), может привидеться разное, например, что 9 мая в Латвии не отмечают, что многие жители Латвийской Республики не являются патриотами своей страны. Это все особенности местной "националистической кухни", - указывает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Критике высказывания главы государства о праздновании Дня Победы в Латвии также подверг депутат Европарламента от республики Нил Ушаков. "В компетенцию президента не входит определять, кто является патриотом страны, а кто нет. В свою очередь каждый житель страны, вне зависимости от степени и глубины своего личного патриотизма, сам имеет право выбирать список отмечаемых им праздников. Наверное, так должно было быть написано в преамбуле здорового государства", - указал политик на своей странице в Facebook.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако многие люди, в первую очередь русскоязычные жители, которые составляют около 40% населения, празднуют День Победы. Каждый год у памятника советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, собираются десятки тысяч людей, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов, но в этом году все массовые мероприятия были отменены из-за пандемии. Тем не менее, жители республики в течение всего дня приходили к монументу в индивидуальном порядке, чтобы возложить цветы в память о подвиге советских солдат.

Левитс 14 мая заявил, что жители Латвии, считающие себя патриотами, не должны отмечать 9 мая День Победы. Глава государства напомнил, что в Латвии день окончания Второй мировой войны в Европе официально отмечается 8 мая. Поэтому президент считает, что отмечать 9 мая особенным образом в Латвии неприемлемо.