Комиссия Думы обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ принять меры прокурорского реагирования по факту публикации недостоверных материалов в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в РФ. Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, также депутаты просят надзорное ведомство разобраться с рядом зарубежных СМИ, ретранслировавших эти данные после их официального опровержения российскими властями.

"Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории", - приводит слова Пискарева его пресс-служба в пятницу. Он пояснил, что речь идет о "МБХ медиа", телеканале "Настоящее время" и медиаресурсе "Кавказ. Реалии".

По словам главы комиссии, они продолжают ретранслировать эту информацию на российскую аудиторию уже после ее опровержения ответственными ведомствами. "Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заключил депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть информацию о занижении смертности из-за коронавируса в России. Она также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

Британская газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась публикация, касающаяся смертности в период пандемии в России. Между тем специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.