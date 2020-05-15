В МИД РФ ответили на призыв ООН продвинуться в вопросе продления ДСНВ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия уже неоднократно указывала на свою готовности продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без предварительных условий. Об этом заявила ТАСС в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на комментарий официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Хотели бы обратить внимание на то, что руководство России неоднократно заявляло о стремлении без предварительных условий продлить ДСНВ. Президент России Владимир Путин еще в декабре говорил о готовности незамедлительно и как можно быстрее продлить договор до конца 2019 года. Также неоднократно подчеркивали, что выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос продление договора", - сказала она.

Ранее Дюжаррик отметил, что в организации рассчитывают, что Россия и США смогут "найти общий язык и продвинуться в верном направлении" в вопросе ДСНВ.