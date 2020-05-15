МИД РФ: Киев отказывается менять дискриминационную политику, блокируя российские сайты

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Украина демонстрирует нежелание пересматривать дискриминационную политику против российских медиаресурсов, продлевая их блокировку, Москва расценивает это в качестве акта прямой цензуры. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов", - отметили в российском дипломатическом ведомстве в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского продлить на три года запрет на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей на территории страны.

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что ограничения против российских сайтов являются лишь "малой долей" противоправных действий в адрес СМИ, по отношению к которым на Украине развернута "последовательная политика репрессий". В частности, власти страны ужесточают законодательство и госрегулирование медиапространства, а также применяют административные и иные формы давления на журналистов. Деятельность последних давно связана с риском для жизни и свободы, подчеркнули в МИД РФ.

"До сих пор остаются нерасследованными убийства в этой стране ряда представителей СМИ, в том числе преступления 2014 гола, жертвами которых стали Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк и Анатолий Клян", - говорится в комментарии. Кроме того, в Москве считают недопустимым потворство украинских властей "деятельности экстремистского сайта "Миротворец", представляющего прямую угрозу безопасности журналистов".

В связи с этим Россия рассчитывает на международную реакцию на действия Украины. "Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить - как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами", - отметили в министерстве.

Блокировка российских интернет-ресурсов

Зеленский 14 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении запрета на доступ к российским сайтам еще на три года.

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина" попали под запрет 15 мая 2017 года, когда действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение о расширении санкционного списка. Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.