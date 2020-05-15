Врио главы Архангельской области назначил заместителя по внутренней политике

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский назначил заместителя губернатора региона по внутренней политике - руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. Как сообщила пресс-служба администрации региона, им стал Ваге Петросян.

"На должность заместителя губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области назначен Ваге Петросян. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский", - говорится в сообщении.

С 2010 по 2020 год Петросян был директором аэропорта "Архангельск", с сентября 2018 года является депутатом областного собрания. Петросян родился в Ереване 9 июля 1978 года. Имеет два высших образования по специальностям "Юриспруденция" и "Менеджмент организации на воздушном транспорте".

Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ.