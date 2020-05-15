Рабочая группа в НАО по созданию нового региона будет собирать мнения по 11 направлениям

ТАСС, 15 мая. Рабочая группа в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО будет собирать мнения жителей региона по 11 различным направлениям. Об этом в пятницу ТАСС сообщил вице-спикер окружного собрания, руководитель специальной рабочей группы в округе Матвей Чупров.

"Мы выделили 11 основных направлений, за каждое из которых будет ответственный, предложения можно будет направлять в его адрес. При этом социальный блок мы разделили на несколько тем, например, отдельно выделили вопросы, касающиеся пенсионеров, и здравоохранение. Конечно, важное направление, которое касается коренных малочисленных народов севера", - сказал Чупров.

Выделено направление по вопросам сельских поселений, по законодательным инициативам, по вопросам образования, спорта, культуры, бизнеса, промышленности и транспорта, административного управления. При необходимости состав группы будет расширен, к работе будут привлечены эксперты по всем направлениям.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого