Швыдкой назвал санкции против Эрмитажа и МГУ неуважением Украины к собственной истории

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Решение властей Украины внести российские гуманитарные институции в санкционный список демонстрирует неуважение к собственной истории и интеллигенции и является беспрецедентным. Такое мнение высказал ТАСС в субботу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Если у киевских властей есть вопросы к главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, ректору МГУ Виктору Садовничему, то их можно сформулировать и задать. Но создавать такого рода санкционные списки - это проявлять неуважение к собственной истории, вековой истории отношений украинской и российской интеллигенций, украинских и российских учреждений культуры, науки и образования", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что решение украинских властей вызывает "чувство жуткой неловкости и грусти за коллег". "Мне кажется, киевским властям изменило чувство юмора, потому что, когда читаешь список юридических лиц, где, наряду с приборостроительными заводами, инженерными лабораториями, оказываются телеканалы "Муз-ТВ", "Пятница" и тут же - МГУ, Музей им. Пушкина и Эрмитаж, кажется, что этот список составляли Ильф и Петров вместе со своим братом Катаевым. Киевские коллеги при всей остроте политической ситуации должны понимать, что вносить в санкционный список учреждения культуры мирового значения - это наносить ущерб, прежде всего, самим себе: собственной интеллигенции, собственным музеям, университетам, научным учреждениям", - подчеркнул он.

Швыдкой предположил, что решение может быть связано с археологическими раскопками в Крыму. "Оставим политику в стороне. Археологией в Крыму Эрмитаж занимался до Великой Октябрьской социалистической революции, после Великой Октябрьской социалистической революции и будет заниматься впредь. Это относится и ко всем другим учреждениям культуры", - заметил он.

Спецпредставитель президента РФ назвал беспрецедентными такого рода санкции. "У нас непростые политические отношения с американцами, англичанами, но до таких трагикомических вещей мы не доходили, - подчеркнул Швыдкой. - У нас непростые отношения с Нидерландами, но продолжает успешно работать Эрмитаж на Амстеле".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.