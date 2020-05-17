Путин рассчитывает, что новое правительство Нетаньяху продолжит сотрудничать с Россией

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Беньямину Нетаньяху по случаю его вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок, в которой выразил надежду на то, что новое правительство под руководством Нетаньяху продолжит развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные, вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов.