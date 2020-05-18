Следующий саммит группы "Россия - исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что очередной саммит группы стратегического видения "Россия - исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии.

"Это очень полезный формат, который мы всячески развиваем. О его значении для нашей внешней политики говорит тот факт, что очередной, шестой, саммит Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" вызвалась провести у себя Саудовская Аравия. Так что, я думаю, это очень перспективное начинание, которое уже стало неотъемлемым элементом нашей повестки дня в отношениях с исламским миром", - сказал он телерадиокомпании "Новый век" в рамках проекта "Tatarstan Today. Открытый миру".

Лавров добавил, что МИД РФ "самым активным образом сотрудничает с Татарстаном в обеспечении эффективной и ритмичной работы группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Он напомнил, что группа создавалась еще при Евгении Примакове в качестве интеллектуального клуба, где "политологи, эксперты, с участием представителей властей соответствующих стран, будут рассматривать пути стратегического развития мира под углом зрения отношений между Россией и мусульманами".

По словам министра, с тех пор группа превратилась в очень авторитетный форум. Состоялось пять встреч, в том числе в последние годы встречи проходят в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов является несменяемым руководителем этой группы с российской стороны, напомнил Лавров.

"Кроме того, параллельно со стратегическими, политическими дискуссиями создан и успешно функционирует международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanSummit" - экономическое измерение группы стратегического видения и наших отношений с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), - подчеркнул министр. - Не забываем о гуманитарном треке: "Айтматовские чтения за диалог культур" - уже устоявшийся формат общения интеллектуалов, ученых, писателей, гуманитариев в самом широком смысле этого слова, который также является своего рода филиалом группы стратегического видения".

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.