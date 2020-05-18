Рябков заявил, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. США после размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут приступить к их развертыванию в Европе. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеолекции для студентов МГИМО на тему "Актуальные вопросы внешней политики США".

Рябков напомнил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия во избежание нарастания напряженности предложила американцам и их союзникам условиться о сдержанности в будущем. "Однако в ответ нам дали понять, что не намерены следовать нашему примеру и не будут вводить мораторий на размещение своих новых ракет. По всем признакам в ближайшее время их соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем", - сказал он.

Как отметил дипломат, Вашингтон прямо заявил о намерении скоро приступить к развертыванию наземных РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Потом дело может дойти и до Европы. Таким образом, перед нами возникает реальная перспектива появления на суше в различных регионах мира американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов", - подчеркнул Рябков.

Действие Договора о РСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Госсекретарь США Майкл Помпео в июле прошлого года в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон после выхода из ДРСМД развернет новые ракеты средней дальности в Азии. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 13 августа сообщила, что Вашингтон обсуждает данную возможность со своими союзниками.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Рябков заявил, что диалог России и США по денуклеаризации Корейского полуострова не прерывался.

"Российско-американский диалог по тематики денуклеаризации не прерывался, он продолжается", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков обратил внимание на то, что урегулирование этой проблемы "попало в последние пару лет в огромную зависимость от характера отношений между первыми лицами в Вашингтоне и Пхеньяне". "То, что предпринималось до соответствующих усилий с личным подключением Дональда Трампа и Ким Чен Ына, конечно, сохраняет значимость, но, скорее, как рамка, как определенные элементы фундамента, но не как рецепт, не как гайденс", - отметил он.

Рябков считает, что возобновление шестисторонних переговоров (Россия, Китай, КНДР, Республики Корея, США и Япония) по денуклеаризации Корейского полуострова возможно, но разногласия США и КНР могу повлиять на формат диалога.

"Возможно ли возвращение к шестисторонним переговорам в дальнейшем, для меня лично вопрос открытый. Особенно с учетом того характера политических баталий, которые в настоящее время разворачиваются между Вашингтоном и Пекином, - сказал он. - Представить себе, что шестисторонний переговорный процесс возобновится в том виде, в котором мы его знаем, мне лично довольно сложно".

"Но это не означает, что в дальнейшем, в перспективе, особенно если и когда будет достигнута модель урегулирования, которая окажется более или менее устойчивой и устраивающей всех, шестисторонка не возобновится", - подчеркнул Рябков.

Позиция США по Ближнему Востоку

Рябков считает, что позиция Вашингтона по ближневосточному урегулированию, независимо от итогов президентских выборов в стране, станет еще более произраильской.

"Рискну предположить, что, независимо от исхода президентских выборов в США, позиция этой страны по ближневосточному урегулированию после инаугурации следующего президента США, то есть после 20 января будущего года, будет гораздо более произраильской, чем, скажем, позиция 8-летия Барака Обамы. Это гарантированно", - сказал он.

"В условиях, когда нет признаков эволюции в направлении большего палестинского единства, когда ощущается очевидный дефицит идей относительно того, что можно предпринять в складывающихся условиях, я думаю, эти проявления жесткой и тесной смычки США и Израиля в подходе к ближневосточному урегулированию, они будут доминировать", - добавил Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, последние годы в Израиле наблюдается консолидация тех сил, которые не заинтересованы в нахождении переговорного решения с палестинцами. "Общим трендом в этом государстве, а вслед за ним и в США, было все большее движение вправо, все больше решений и подходов, которые созвучны наиболее консервативным, наименее склонным к компромиссам силам, и это объективная реальность", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Схожесть подходов РФ и Латинской Америки

Рябков заявил, что созвучие в подходах России и стран Латинской Америки к международным делам впечатляет и станет подспорьем в дальнейшем укреплении сотрудничества.

"Мы развиваем контакты и взаимодействие со всеми странами этого региона в зависимости, конечно, от их готовности к такому взаимодействию и на международных площадках, и в плане реализации совместных проектов и программ. Хочется сделать больше, но ресурсы не безграничны, географическая отдаленность говорит сама за себя, - сказал Рябков. - Но созвучие подходов России и Латинской Америки ко многим вопросам текущей международной повестки дня очень впечатляет".

Замглавы МИД РФ добавил, что взаимодействие РФ со странами мало зависит от конъюнктурных колебаний и смена правительств в латиноамериканских странах не приводит к кардинальной ревизии двусторонних отношений с Москвой. Высокопоставленный дипломат также указал на необходимость развивать экономическое сотрудничество, добавив, что работа на этом направлении уже ведется.

"Мы должны заниматься решением общих проблем. Есть вопросы, где ни одна страна или даже группа стран в одиночку ничего не сделает, но это не значит, что все рецепты, все решения должны формулироваться где-то в одной столице. Это не значит, что нет места множественности моделей и множественности решений, - резюмировал он. - Общий знаменатель нужно выводить за переговорным столом через диалог. Интеграционные объединения по мере их эволюции и развития будут предоставлять для этого достаточные возможности и Россия в контакте с этими интеграционными объединениями тоже будет вносить свой вклад в эту конструктивную интеллектуальную и политическую работу в плане взаимодействия с Латинской Америкой и Карибским бассейном".