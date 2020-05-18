Россия поддержит внесенный Францией и Тунисом проект резолюции СБ ООН по коронавирусу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия намерена поддержать предложенный Тунисом и Францией проект резолюции СБ ООН по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Туниса Сергея Лаврова и Нуреддина Эррея.

"Рассмотрены практические вопросы координации на площадке СБ ООН, в котором Тунис является непостоянным членом в 2020-2021 годах. С российской стороны подтверждена готовность поддержать консенсусное принятие внесенного Тунисом и Францией проекта резолюции СБ ООН по борьбе с коронавирусом", - отмечается в тексте.

Министры также обсудили состояние и перспективы российско-тунисских отношений, в том числе работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"При обсуждении региональной проблематики основное внимание было уделено ситуации в Ливии и положению дел в палестино-израильском урегулировании с учетом позиции Лиги арабских государств и ответственности "квартета" международных посредников", - добавили на Смоленской площади.

В предложенном Францией и Тунисом документе предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека ООН и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах". Кроме того, в проекте резолюции предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями помогать странам в борьбе с инфекцией. Как стало известно ТАСС, разногласия вокруг резолюции касаются, в частности, упоминания лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения, которая подверглась нападкам со стороны США.