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Путин и Эрдоган обсудили тему сотрудничества в разработке вакцин против коронавируса

Стороны подробно осудили вопрос борьбы с пандемией

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства. 

Путин поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов. 

Президенты также затронули актуальные аспекты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и договорились продолжать регулярный диалог двух стран на различных уровнях.

Договоренности по Идлибу

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре также высказались за интенсификацию усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу. 

"Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении. 

Главы государств также выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Ливии. "Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - отметили в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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