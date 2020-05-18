Путин и Эрдоган обсудили тему сотрудничества в разработке вакцин против коронавируса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Путин поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.

Президенты также затронули актуальные аспекты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и договорились продолжать регулярный диалог двух стран на различных уровнях.

Договоренности по Идлибу

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре также высказались за интенсификацию усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу.

"Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Главы государств также выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Ливии. "Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - отметили в Кремле.