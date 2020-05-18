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Россия, Иран, Китай и Пакистан призвали все стороны в Афганистане начать переговоры

Стороны также призывают к прекращению огня в Афганистане

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия, Иран, Китай и Пакистан призывают все стороны в Афганистане, включая движение "Талибан" (запрещено в РФ), использовать возможности для скорейшего запуска межафганских переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам видеоконсультаций спецпредставителей четырех стран по Афганистану.

Как подчеркивается в заявлении, Москва, Пекин, Тегеран и Исламабад приветствовали "подписание соглашения между основными политическими лидерами [Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой]" и выразили надежду, что "это важное событие ускорит начало межафганских переговоров". В этой связи стороны "призывают все афганские этнические группы и партии, включая движение талибов, использовать возможности для создания условий по скорейшему запуску межафганских переговоров".

Россия, Иран, КНР и Пакистан обратили внимание на развитие событий, вызванных выводом иностранных войск из Афганистана, и призвали "к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск в целях плавного изменения ситуации в Афганистане". При этом спецпредставители поддержали освобождение заключенных и задержанных лиц всеми сторонами конфликта и выразили надежду, что резолюция СБ ООН 2513 (2020), одобрившая мирное соглашение между США и "Талибаном", будет соблюдаться.

Стороны поддержали инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша о всеобщем прекращении огня и призвали "к одновременному объявлению всеобъемлющего прекращения огня на всей территории Афганистана в соответствии с договоренностью сторон конфликта". Участники консультаций призвали афганские стороны принять решительные меры по борьбе с "Аль-Каидой", "Исламским государством" (запрещенные в РФ террористические группировки) и другими международными террористическими организациями, действующими против региональных государств, а также принять меры по борьбе с производством и контрабандой наркотиков.

Спецпредставители подтвердили "свою поддержку Афганистану в преодолении последствий пандемии коронавируса" и приветствовали продолжение оказания международным сообществом гуманитарной помощи исламской республике.

"Договорились укреплять взаимодействие по Афганистану и работать вместе в целях продвижения процесса афганского национального примирения и восстановления страны", - резюмируется в документе.

Как сообщили в российском дипведомстве, в консультациях участвовали спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Лю Цзянь, замглавы МИД Пакистана Сафдар Хаят и спецпредставитель Ирана по Афганистану Мохаммад Тахерианфард.

Урегулирование в Афганистане

В воскресенье Гани и Абдулла подписали соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий в Афганистане. Согласно этому договору, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Кроме того, сторонники Абдуллы займут должности руководителей нескольких министерств в правительстве страны.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанИранПакистанРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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