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Декларации о доходах чиновников

Годовой доход губернатора Смоленской области снизился в 2019 году до 3,155 млн рублей

Алексей Островский также остается владельцем двух земельных участков, жилого дома и автомобиля Lexus NX200

ТАСС, 19 мая. Доходы губернатора Смоленской области Алексея Островского в 2019 году снизились в сравнении с предыдущим годом на 237 тыс. рублей - до 3,155 млн рублей. Об этом говорится в декларации главы региона, опубликованной на сайте правительства Смоленской области.

Доходы Островского в 2018 году составили 3,392 млн рублей.

Глава региона, как и в 2018 году, владеет находящимися в России двумя земельными участками площадью 1,37 тыс. кв. м и 753 кв. м, жилым домом площадью немногим более 1 тыс. кв. м, а также легковым автомобилем Lexus NX200. В пользовании у губернатора, как и годом ранее, находится квартира площадью 79,6 кв. м.

Согласно отчету, супруга губернатора в 2019 году доходов не имела. У нее и у двух несовершеннолетних детей в пользовании, как и годом ранее, находится квартира площадью 34 кв. м.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияДекларации о доходах чиновниковСмоленская область
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