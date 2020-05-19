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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана совместные усилия по возвращению граждан

Стороны акцентировали важность повседневной координации на этом направлении

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым практические вопросы совместного сотрудничества по возвращению граждан двух государств на родину в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В соответствии с поручениями президентов России и Азербайджана главы внешнеполитических ведомств рассмотрели практические меры по скорейшему возвращению граждан двух стран на родину, акцентировав важность повседневной координации совместных усилий на этом направлении", - информировали в дипведомстве.

В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, в том числе в вопросах борьбы с пандемией и ее последствиями. Кроме того, министры обменялись мнениями о положении дел в нагорнокарабахском урегулировании.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
АзербайджанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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