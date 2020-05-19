{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: онлайн-праймериз ЕР может стать прообразом для таких голосований на будущее

Голосование в таком режиме не требует лишних трудозатрат, считает председатель "Единой России"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проведение предварительного голосования (праймериз) "Единой России" в онлайн-режиме может даже добавить энтузиазма для его участников, так как не требует лишних трудозатрат. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".

"С учетом того, что у нас [будет] электронное предварительное голосование, а значительная часть людей в настоящий момент привыкла к тому, что значительное время у них в течение дня проходит у компьютеров, в принципе, это может в известной степени даже и добавить энтузиазма для того, чтобы проголосовать в предварительном порядке, поскольку это не требует как раз других трудозатрат", - сказал Медведев.

По его словам, нужно будет посмотреть, что из этого выйдет.

"Может быть, в этом как раз какой-то прообраз и будущего предварительного голосования [будет]", - добавил председатель партии.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз единороссов пройдут в онлайн-формате с 25 по 31 мая, 15 мая завершился прием заявок от кандидатов на участие.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Медведев: "Единой России" нужно скорректировать предвыборную платформу из-за пандемии
Председатель партии отметил, что для единороссов это особая ситуация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС