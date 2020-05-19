Медведев: онлайн-праймериз ЕР может стать прообразом для таких голосований на будущее

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проведение предварительного голосования (праймериз) "Единой России" в онлайн-режиме может даже добавить энтузиазма для его участников, так как не требует лишних трудозатрат. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".

"С учетом того, что у нас [будет] электронное предварительное голосование, а значительная часть людей в настоящий момент привыкла к тому, что значительное время у них в течение дня проходит у компьютеров, в принципе, это может в известной степени даже и добавить энтузиазма для того, чтобы проголосовать в предварительном порядке, поскольку это не требует как раз других трудозатрат", - сказал Медведев.

По его словам, нужно будет посмотреть, что из этого выйдет.

"Может быть, в этом как раз какой-то прообраз и будущего предварительного голосования [будет]", - добавил председатель партии.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз единороссов пройдут в онлайн-формате с 25 по 31 мая, 15 мая завершился прием заявок от кандидатов на участие.