Медведев: "Единой России" нужно скорректировать предвыборную платформу из-за пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партии нужно будет скорректировать предвыборную платформу в связи с пандемией. Такое мнение он высказал на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

"Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из [Центрального исполнительного комитета] это отметить тоже, собраться и обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном", - сказал Медведев.

Председатель "Единой России" отметил, что для партии это особая ситуация. При этом он заметил, что злость оппонентов, которую те проявляют в ряде регионов, говорит о качестве работы, проведенной единороссами в последние полтора месяца. "Абсолютно искренне хочу через вас передать благодарность всем нашим волонтерам", - обратился он к участникам встречи.

Медведев рассказал, что, заходя в свои аккаунты в социальных сетях, часто видит такие замечания: "Зачем волонтеры?", "Почему государство ничего не делает?" и т.д. "Мы понимаем, что это за месседжи такие. Ты сам попробуй, встань с дивана и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Это, что называется, дорогого стоит", - подчеркнул председатель партии, заметив, что таких сторонников ни в коем случае нельзя потерять.

Он выразил надежду, что те, кто на деле доказывает свое желание помогать другим, во время праймериз получат поддержку.

Реакция на изменения

Единороссы должны отреагировать на изменения, связанные с пандемией, чтобы сохранить роль ведущей политической силы в РФ, считает Медведев.

Он предложил провести в ближайшее время отдельную встречу, чтобы обсудить выдвигаемые в новых условиях идеи по изменению предвыборной платформы партии и ее подходов к различного рода вопросам. Медведев подчеркнул, что идеологические изменения точно нужны.

"Мир изменился, и возврата к прежнему в любом случае уже не будет, нам придется на все это отреагировать должным образом, и если мы сможем это сделать, то мы сможем сохраниться как ведущая политическая сила", - считает председатель "Единой России". Он отметил, что "все только начинается" и из нынешней ситуации нужно извлечь уроки.

Комментируя участие волонтеров, НКО и других активистов в работе единороссов по оказанию помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии, Медведев отметил, что для партии важно "сохранить этих людей" и "не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время". По его словам, эти люди пришли в партию с целью помочь, а не ради политической карьеры. "Это, может быть, высший политический капитал, который можно было накопить за этот период", - добавил председатель "Единой России".

По словам Медведева, такого рода работа была развернута только единороссами, хотя есть и другие крупные политические организации с большой историей и большим активом. "Но они этим не занимались", - заметил зампред Совбеза.