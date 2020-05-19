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Пандемия коронавируса нового типа
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Рябков заявил, что CША не откажутся от санкционного давления, несмотря на пандемию

Замглавы МИД России считает, что нет возможности повлиять уговорами на настроения в Вашингтоне

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. США будут продолжать санкционную политику даже в условиях пандемии. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-встрече внутрифракционной группы первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошева.

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"Я не думаю, что COVID-19, его уроки вразумят в достаточной мере тех в Вашингтоне, кто одержим идеей санкционного давления на своих геополитических соперников. Я думаю, что попытки прессинговать и добиваться того, что американцы называют изменением поведения, будут продолжены", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что это реальность, с которой необходимо считаться. "Ответом на это может быть дальнейшая консолидация в противостоянии подобному прессингу, освобождение от зависимости от доллара как универсального платежного средства, нахождение возможности для ускоренного технологического развития вопреки тем препонам и препятствиям, которые выстраивают и будут выстраивать США и их ближайшие союзники",- продолжил замглавы МИД РФ.

По его словам, нет возможности повлиять уговорами на настроения в Вашингтоне. "Мы можем действовать, только демонстрируя собственную уверенность, надежно решая возникающие задачи и находя варианты, как минимизировать негативные последствия американских ограничительных мер", - заключил высокопоставленный дипломат.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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