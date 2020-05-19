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Пандемия коронавируса нового типа

Постпред РФ: ситуация с пандемией в Сирии используется Западом в своих политических целях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Западные страны цинично используют ситуацию с пандемией коронавируса в Сирии для реализации своих политических целей. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в ходе круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Даже ситуация пандемии цинично используется западными странами в политических целях. Власти Сирии абсурдно обвиняются в целенаправленном уничтожении собственной системы здравоохранения. Коронавирусной угрозой оправдываются призывы к наращиванию сомнительного трансграничного механизма гуманитарных поставок. Те, кто занимается Сирией, знают, о чем идет речь. Требуют восстановления его работы для северо-востока страны", - сказал он.

Теги
СирияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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