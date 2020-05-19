Замглавы департамента МИД РФ возглавил секретариат "Форума партнерства Россия - Африка"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров назначен послом по особым поручениям, руководителем секретариата "Форума партнерства Россия - Африка". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

"18 мая заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Борисович Озеров назначен послом по особым поручениям, руководителем секретариата "Форума партнерства Россия - Африка", который будет заниматься подготовкой к проведению в 2022 году второй встречи в верхах Россия - Африка во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе первого в истории саммита Россия - Африка, состоявшегося 23-24 октября 2019 года в Сочи", - указали в министерстве.

В дипведомстве пояснили, что в функции секретариата форума будут также входить организация ежегодных политических консультаций министров иностранных дел России и "тройки" африканских государств (действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза), координация вопросов развития сотрудничества России с африканскими интеграционными объединениями, политико-дипломатическое сопровождение проектов в странах Африки с участием ведущих российских государственных и частных компаний, а также иные аспекты подготовки к саммитам Россия - Африка.

"Олег Озеров - дипломат с большим стажем работы в центральном аппарате МИД России, арабских и африканских странах. В 2010-2017 годах - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии, в 2011-2017 годах - постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества", - подчеркнули в министерстве.

В Сочи 23 и 24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошел саммит Россия - Африка. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.