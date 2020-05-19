Посольство России в Германии ответило на публикацию об отношении к СССР в ГДР

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ сочло "несправедливым" утверждение онлайн-портала германского телеканала MDR о том, что многие жители ГДР относились к СССР как к "оккупантам".

"Многие граждане ГДР воспринимали советских людей как друзей и партнеров, а советские войска на территории республики - как наследников Красной армии, избавившей Германию и Европу от нацизма, как гарантию мира и безопасности во времена холодной войны и опасного противостояния военных блоков", - говорится в опубликованном во вторник в Twitter сообщении диппредставительства.

"Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба и сегодня отнюдь не забытое понятие, о чем свидетельствуют многочисленные межобщественные и личные контакты", - добавили в посольстве.

17 мая онлайн-портал MDR опубликовал текст под заголовком "Россия - поздняя любовь восточных немцев". В нем автор, отталкиваясь от близости ГДР и СССР, рассуждает о симпатиях жителей востока Германии к русским. В конце материала утверждается, что, вопреки всему, "русские в ГДР вплоть до своего ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами".