СФ одобрил закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых участках

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва и в ходе выборов в органы госвласти субъектов РФ.

Этот закон позволит гражданам РФ, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Согласно закону, эксперимент пройдет по всей России. Как отметила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева, по сравнению с предыдущим законом о проведении эксперимента, который расширяет права граждан по голосованию на избирательных участках, помимо возможности подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, закрепляется право подачи такого заявления через многофункциональный центр, а в случаях, установленных ЦИК РФ, также и через территориальные участковые избирательные комиссии.

Документ также устанавливает, что цифровым будет считаться избирательный участок, оснащенный техническими средствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии. ЦИК утвердит перечень подобных избирательных участков в течение пяти дней после вступления закона в силу. Закон вступит в силу со дня официального опубликования в случае подписания его президентом.

"Закон направлен на дальнейшее внедрение информационных технологий при проведении выборов и создание дополнительных условий для реализации гражданами своего активного избирательного права", - сказала Афанасьева.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.