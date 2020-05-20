В Думу внесли проект постановления об изменении срока публикации деклараций депутатов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в среду инициировал проект постановления Госдумы, позволяющий изменять дату публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Текст проекта размещен в думской электронной базе.

Проект предлагает установить, что срок размещения сведений может быть изменен "по мотивированному решению" комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Соответствующие изменения предлагается внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, на официальном сайте Госдумы.

По закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Депутаты также должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи. Согласно действующему положению, в течение 14 рабочих дней информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно. В свою очередь глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба ("Единая Россия") заявлял, что все депутаты вовремя предоставили данные о своих доходах и имуществе, к 1 апреля комиссия получила все необходимые сведения.