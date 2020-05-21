Нового мэра Черкесска планируют выбрать в июне

ЧЕРКЕССК, 21 мая. /ТАСС/. Городская дума Черкесска объявила конкурс на замещение должности мэра города, 2 июня конкурсная комиссия проведет заседание и проверит документы кандидатов, сообщил ТАСС зампредседателя думы муниципального образования города Черкесска Иналь Гашоков.

"Конкурс должен начаться 2 июня, когда состоится заседание конкурсной комиссии, на данный момент официально ни один человек не подал документы на участие в конкурсе", - сказал Гашоков.

Согласно положению о проведении конкурса на замещение должности мэра Черкесска, для проверки документов будет создана специальная конкурсная комиссия из четырех человек, половина из них назначается городской думой, а другая половина - главой республики. Конкурс будет проведен в два этапа, на первом этапе конкурсная комиссия проведет проверку достоверности сведений об участниках и их соответствие квалификационным требованиям. На втором этапе конкурса комиссия проведет оценку профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсного собеседования.

Решение комиссии, принятое по результатам проведения конкурса, будет направлено в городскую думу для дальнейшего принятия решения о назначении конкурсанта на должность руководителя мэрии. Дума Черкесска, в свою очередь, рассмотрит вопрос о назначении в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса. Мэром станет кандидат, набравший большинство голосов от действующего состава городской думы.

Подать документы для участия в конкурсе могут граждане РФ, не достигшие 65 лет, имеющие высшее профессиональное образование и с опытом работы по специальности не менее четырех лет.

С декабря 2011 года должность мэра Черкесска занимал Руслан Тамбиев, в мае текущего года он был назначен на должность первого вице-премьера республики. Исполняющим обязанности мэра Черкесска до проведения конкурса стал первый заместитель мэра Алексей Баскаев.