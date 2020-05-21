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Россия не предлагала США провести саммит по ближневосточному урегулированию

В МИД РФ также опровергли, что обсуждали перспективы палестино-израильского урегулирования с некими чиновниками Совета национальной безопасности США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия не предлагала провести саммит США и Палестины по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, комментируя появившиеся в СМИ слухи на этот счет.

"Это полная чушь", - сказал он.

"Фантасмагорию какую-то выдумывают сами. Просто смешно, просто бред. С потолка берут, фантазируют и приписывают, что я какое-то предложение внес. У нас единственное предложение - выполнять резолюцию СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию, вот и все наше предложение", - указал замглавы МИД РФ.

Богданов также опроверг, что обсуждал перспективы палестино-израильского урегулирования с некими чиновниками Совета национальной безопасности США, как утверждает американская пресса.

Ранее американский новостной портал "Аксиос" сообщил со ссылкой на неназванных западных дипломатов, что Россия якобы выступила с предложением организовать в Женеве встречу представителей США и Палестины при участии других сторон ближневосточного квартета и ряда региональных государств. Затем в СМИ появились предположения, что данная встреча может пройти на высшем уровне и включать отдельные контакты России и США по ближневосточной проблематике.

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