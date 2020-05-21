МИД РФ: контакты ближневосточного квартета вряд ли будут успешны из-за "сделки века" США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Планируемые в ближайшее время контакты представителей ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС, ООН) вряд ли приведут к прорыву, поскольку США продолжают продвигать свою "сделку века". Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Видеоконференция квартета будет на уровне спецпредставителей. Я надеюсь, в ближайшее время. Скорее всего, по телефону, но может быть и видео", - сказал он.

Замглавы МИД РФ уточнил, что контакты состоятся на уровне спецпредставителей сторон по палестино-израильской проблематике. Россию, как ожидается, будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Богданов выразил скептицизм относительно результатов встречи. "Я не знаю, потому что американцы прямо продвигают свою "сделку века", которая абсолютно неприемлема палестинцами", - отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать каких-то результатов от предстоящих переговоров на фоне обострения ситуации в ближневосточном урегулировании.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.