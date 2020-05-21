Лавров обсудил с главой МИД Словении сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД Словении Анже Логаром сотрудничество между странами в борьбе с пандемией и посткоронавирусные тенденции в мире и Европе.

"Подтверждена взаимная готовность к сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса как по двусторонним каналам, так и в рамках осуществления решений 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о посткоронавирусных тенденциях в мире и Европе в контексте предстоящего во втором полугодии 2021 года председательства Словении в Совете ЕС", - добавили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обсудили актуальные задачи российско-словенских отношений, включая "продвижение политического диалога, планы деятельности Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализацию совместных культурных и образовательных проектов, а также взаимодействие в военно-мемориальной сфере".

Разговор состоялся по инициативе словенской стороны.