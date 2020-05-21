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Мишустин назначил Григория Гурова заместителем руководителя Росмолодежи

Ранее он занимал пост начальника управления молодежных проектов и программ Росмолодежи

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Григория Гурова заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гурова Григория Александровича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в распоряжении.

Ранее Гуров занимал пост начальника управления молодежных проектов и программ Росмолодежи. По данным сайта Росмолодежи, у руководителя агентства Александра Бугаева два заместителя.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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