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Замглавы МИД РФ в беседе с представителем ООП подтвердил позицию РФ по границам 1967 года

С российской стороны также была констатирована готовность и впредь содействовать палестинцам и израильтянам в налаживании прямых двусторонних переговоров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг по телефону с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни вопросы палестино-израильского урегулирования.

"С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу создания палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с известной международно-правовой базой, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, при этом с российской стороны была констатирована готовность и впредь "содействовать палестинцам и израильтянам в налаживании прямых двусторонних переговоров под международной эгидой в лице квартета посредников в составе России, США, ЕС и ООН".

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

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