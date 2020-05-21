Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены проводить пленарные заседания каждую неделю, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в четверг.

"Мы приняли решение проводить заседания каждую неделю. Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом, о мерах поддержки наших граждан, предприятий, малого и среднего бизнеса и не только, должны получать законодательное сопровождение. И в этой связи все депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - заявил Володин.

Госдума проведет ближайшее пленарное заседание в эту пятницу. Ранее в четверг депутаты приняли постановление об отмене проведения пленарного заседания во вторник, 26 мая. Как отмечал Володин, "повестка по приоритетным решениям в необходимом объеме отсутствует", депутаты могут рассмотреть вопросы в течение двух дней - в среду и четверг.

При этом он отметил, что депутаты рассматривают в приоритетном порядке меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии, которые озвучивает президент или вносит правительство. Спикер при этом добавил, что депутатам в условиях пандемии необходимо оперативно проводить пленарные заседания, чтобы не подвергать коллег риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее спикер Госдумы сообщил, что проведенные экспресс-тесты выявили еще несколько депутатов Госдумы, которые заразились новым коронавирусом. Ранее было известно о шести депутатах, у которых был выявлен коронавирус.