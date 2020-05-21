Захарова: Москва рассчитывает на корректность ЕС в подаче информации о коронавирусе в РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Москва призывает Евросоюз прекратить беспочвенную антироссийскую риторику по теме пандемии коронавируса. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что здравомыслие и корректное отношение возобладает и ЕС прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов, которые осложняют и без того непростое состояние наших отношений", - сказала она.

По ее словам, тема борьбы с коронавирусом продолжает использоваться на Западе для нагнетания антироссийской риторики в прессе. В частности, Захарова указала на недавние высказывания старшего пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Питера Стано, который обвинил российские государственные СМИ в распространении недостоверной информации о коронавирусе и не привел при этом никаких доказательств.

Дипломат отметила, что МИД РФ уже неоднократно комментировал подобные выпады официальных лиц ЕС в сторону России. "Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами Евросоюза внутренних трудностей в борьбе с пандемией", - подчеркнула она. При этом Россия доказала свою готовность сотрудничать с другими странами в борьбе с пандемией.

РФ сама сталкивается с потоком недостоверных публикаций по теме коронавируса в свой адрес, значительная часть которых, по словам Захаровой, появляется в западных СМИ, в том числе в европейских. "Однако мы не делаем подобных выпадов, которые позволяют себе представители, в частности, Европейской внешнеполитической службы", - отметила она.

"Нынешний кризис диктует насущную потребность в объединении усилий по становлению деполитизированного международного сотрудничества в противодействии реальным, а не надуманным вызовам и угрозам", - заключила Захарова.