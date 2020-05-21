Захарова назвала абсурдной инициативу США причислить Кубу к списку спонсоров терроризма

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Инициатива Соединенных Штатов вернуть Кубу в свой список стран - спонсоров терроризма абсурдна и надуманна. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на отсутствие какой-либо официальной реакции от властей США в отношении проведения соответствующего расследования по поводу случившегося 30 апреля нападения на посольство Кубы в Вашингтоне с применением огнестрельного оружия.

"Наоборот, в рамках дальнейшего наращивания своего прессинга на Гавану, цинично продолжающегося даже в период общей угрозы пандемии, в Вашингтоне принято решение вновь причислить Кубу к ведущемуся в США списку стран - спонсоров терроризма, - сказала дипломат. - Это абсурдная, надуманная, резко негативная инициатива контрастирует с духом солидарности и поддержки, оказываемой Кубе со стороны подавляющего большинства государств региона и других членов международного сообщества, в первую очередь в том, что касается преодоления американской блокады".

14 мая агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность возвращения Кубы в свой список стран - спонсоров терроризма. По словам собеседника агентства, у Белого дома есть "убедительные доводы" в пользу такого шага, а именно поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и якобы предоставление убежища лидерам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).

США в 2015 году исключили из списка стран - спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нем в 1982 году. В данный перечень сейчас входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.