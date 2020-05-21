Постпред РФ призвал представителей Канады и США не распространять фейки в ОБСЕ

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителей Канады и США воздержаться от использования не подтвержденных фактами данных о ситуации в Донбассе на заседаниях постоянного совета этой международной организации.

Лукашевич в четверг напомнил, что в ходе онлайн-заседания постсовета на прошлой неделе представители Канады и США попытались обвинить донецких ополченцев в агрессивных действиях по отношению к наблюдателям ОБСЕ.

"Они озвучили измышления о том, что 8 мая сотрудников СММ, запускавших под Горловкой беспилотный летательный аппарат, якобы "схватили, уложили лицом в грязь на землю, скрутили им руки за спиной и наставили на них оружие". Все эти выдумки в ходе брифинга 15 мая опроверг лично глава СММ Яшар Халит Чевик. Он пояснил, что его сотрудники ощущают себя в Донбассе в целом комфортно - местное население не проявляет к ним агрессии, а поведение ополченцев у Горловки 8 мая нельзя назвать угрожающим", - рассказал постпред РФ.

По словам российского постпреда, на деле ситуация там свелась к возникновению некоторого недопонимания между ополченцами и наблюдателями, что привело к задержке патруля примерно на три часа. "Услышав эти факты, наши североамериканские коллеги принялись обвинять кого угодно, только не себя самих, в проведении, цитирую, "кампаний по дезинформации", - указал Лукашевич.

"Призываем их самих воздерживаться от использования слухов и иных не подтвержденных фактами данных, которые быстро превращаются в пропагандистские "фейки". Необходимо концентрироваться на конструктивной работе по содействию урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе", - заключил постпред России.