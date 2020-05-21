Россия и ПРООН выделят средства на преодоление последствий пандемии коронавируса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия намерена направить часть средств трастового фонда, созданного совместно с Программой развития ООН (ПРООН), на оказание помощи странам-бенефициарам в преодолении негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе онлайн-встречи с директором ПРООН Ахимом Штайнером для подписания меморандума о пополнении на $30 млн трастового фонда Россия - ПРООН в целях развития (ТФР).

"Совместно с Министерством финансов и Министерством экономического развития РФ мы намерены направить первый транш из ресурсов ТФР на содействие программным странам в преодолении негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса, - отметил он. - Хотя нам только еще предстоит оценить масштабы и влияние этой глобальной проблемы, уже сейчас очевидно, что многие страны со средними и низкими доходами ожидают крайне непростые времена в плане сохранения рабочих мест и источников средств к существованию, обеспечения продовольственной безопасности и социальной стабильности".

"Важно также не упустить возможности, которые открываются перед нами в плане более активного внедрения и использования современных цифровых решений в различных сферах, - добавил Лавров. - Надеюсь, что данный шаг станет важным вкладом в реализацию глобальной программы ПРООН в борьбе с COVID-19".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что предстоящее пополнение основного бюджета фонда на $30 млн превышает сумму, которая изначально закладывалась в соглашение о создании ТФР.

Уникальный инструмент

Министр напомнил, что соглашение о создании ТФР было подписано 11 июня 2015 года и позволило вывести сотрудничество с ПРООН как "ключевым партнером в рамках системы ООН в области содействия международному развитию на новый стратегический уровень". "Трастовый фонд является уникальным инструментом не только с финансовой точки зрения, но и в плане обеспечения результативности и устойчивости российского содействия международному развитию, а также систематизации нашего опыта в данной сфере, - подчеркнул он. - На сегодня ПРООН - единственная организация системы ООН, сотрудничество с которой достигло такого структурированного уровня".

"Наше взаимодействие развивается весьма динамично, - продолжил глава МИД РФ. - Если до 2015 года портфель нашей совместной деятельности состоял из нескольких отдельных проектов, то уже в прошлом году наше партнерство представляло собой комплексный институциональный механизм с объемом финансирования более $90 млн. Применяемые ПРООН стандарты прозрачности и подотчетности, а также коллегиальный принцип принятия решений в рамках ТФР способствовали повышению качества работы фонда".

По его словам, два действующих тематических окна ТФР - климатическое и молодежное - позволяют еще больше фокусировать совместную деятельность на решении актуальных проблем программных стран.

"Положительные результаты деятельности фонда дали основание правительству РФ принять решение о продолжении его работы, - констатировал Лавров. - Рад также сообщить, что сейчас наше ведомство прорабатывает возможность пополнения тематического молодежного окна и открытие нового, женского окна для осуществления проектов в развивающихся странах, направленных на укрепление экономических возможностей женщин и девочек".