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Палестино-израильский конфликт
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Захарова анонсировала видеоконференцию "квартета" по ближневосточному урегулированию

Она состоится 22 мая на уровне спецпредставителей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Видеоконференция "квартета" по ближневосточному урегулированию на уровне спецпредставителей состоится сегодня. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня состоится видеоконференция "квартета" по ближневосточному урегулированию на уровне спецпредставителей. От России [заместитель министра иностранных дел РФ Сергей] Вершинин", - сказала она.

Видеоконференция пройдет на фоне обострения ситуации в палестино-израильском урегулировании. 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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