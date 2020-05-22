Россия так и не получила от США ответа о нормализации работы диппредставительств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. США так и не ответили на предложения России о нормализации работы дипломатических учреждений. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Пока нет позитивного отклика из Вашингтона на наши неоднократные предложения нормализовать работу дипломатических учреждений. Одним из наиболее острых раздражителей в этом контексте остается ситуация вокруг российской дипломатической недвижимости в США", - сказал он.

Рябков напомнил, что данная проблема началась с блокирования загородных баз отдыха посольства и постпредства при ООН 30 декабря 2016 года по указанию бывшего президента США Барака Обамы. А уже при нынешнем американском президенте Дональде Трампе были принудительно закрыты российские генеральные консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а их помещения "также захвачены", добавил он.

"На сегодня американскими властями вопреки иммунитету и в нарушение международного права фактически конфискованы шесть объектов, являющихся собственностью России", - указал замглавы МИД РФ.

2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско (штат Калифорния), торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года американские власти объявили о закрытии в Сиэтле (штат Вашингтон) генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипломатическая собственность РФ).