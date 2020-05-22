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МИД: РФ сделает все, чтобы после октября ограничений на поставки оружия для Ирана не было

Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что нынешний разрешительный порядок является продолжением более жесткого режима эмбарго

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы после завершения 18 октября срока действия нынешнего эмбарго в отношении Ирана не существовало никаких ограничений на поставки вооружения. Об этом заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Я не допускаю мысли, что после 18 октября 2020 года в отношении Ирана будет действовать ограничительный режим в каком бы то ни было виде в плане поставок туда вооружений по семи категориям регистра обычных вооружений ООН. И, соответственно, поставок из Ирана вооружений", - сказал он.

"Нынешний разрешительный порядок - это продолжение более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятия резолюции 2231. И как прописано в резолюции, и как мы это знаем из многочисленных уже обсуждений данного вопроса, Россия, безусловно, сделает все, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало", - подчеркнул Рябков.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании Совместного всеобъемлющего плана действий. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

Теги
СШАИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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