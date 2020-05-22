МИД: РФ сделает все, чтобы после октября ограничений на поставки оружия для Ирана не было

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы после завершения 18 октября срока действия нынешнего эмбарго в отношении Ирана не существовало никаких ограничений на поставки вооружения. Об этом заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Я не допускаю мысли, что после 18 октября 2020 года в отношении Ирана будет действовать ограничительный режим в каком бы то ни было виде в плане поставок туда вооружений по семи категориям регистра обычных вооружений ООН. И, соответственно, поставок из Ирана вооружений", - сказал он.

"Нынешний разрешительный порядок - это продолжение более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятия резолюции 2231. И как прописано в резолюции, и как мы это знаем из многочисленных уже обсуждений данного вопроса, Россия, безусловно, сделает все, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало", - подчеркнул Рябков.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании Совместного всеобъемлющего плана действий. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.