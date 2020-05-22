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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы сотрудничества по борьбе с пандемией

Также они обсудили актуальную повестку сотрудничества в рамках СНГ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудили в пятницу по телефону вопросы двустороннего взаимодействия по борьбе с коронавирусом, а также актуальную повестку сотрудничества в рамках СНГ.

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"В развитие прошедшего 12 мая 2020 года в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств стороны обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня СНГ", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся также обмен мнениями о текущих задачах сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - отметили в министерстве.

73-я сессия ВОЗ состоялась в режиме телеконференции 18-19 мая в Женеве. По ее итогам консенсусом была принята резолюция, которая, в частности, призывает к оценке международных мер реагирования на пандемию, в том числе со стороны ВОЗ.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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