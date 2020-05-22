Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в пятницу по телефону обсудил с послом Египта в РФ Ихабом Насром урегулирование ближневосточного конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования с акцентом на актуальность консолидации усилий международного сообщества в целях противодействия попыткам слома международно-правовой основы ближневосточного урегулирования, - отметили в министерстве. - При этом была подтверждена важность скорейшего сплочения всех палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП)".

Стороны также обсудили кризисное урегулирование в Ливии и Йемене, констатировали в Москве.

Во вторник Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США, включая договоры в сфере безопасности.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений. Такую позицию он изложил, представляя в Кнессете (парламенте) созданное им по итогам выборов 2 марта правительство. Кабинет министров был сформирован на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Премьерами в соответствии с документом будут поочередно по 18 месяцев Нетаньяху и Ганц. Соглашение между политиками позволяет главе правительства начать осуществлять после 1 июля шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега Иордана в соответствии с планом президента США Дональда Трампа.