Путин подписал закон об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве в 2020-2021

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве. Закон, опубликованный в субботу на официальном портале правовой информации, продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года, и предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 годах.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель должен будет подать соответствующее заявление. Подача заявления, а также участие в дистанционном голосовании будет осуществляться с использованием специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг Москвы. При этом возможность голосования в традиционном формате сохраняется.

Закон уточняет понятие дистанционного электронного голосования, под которым понимается голосование без использования бумажного бюллетеня, через специальное программное обеспечение регионального портала госуслуг Москвы. Кроме того, документ предусматривает создание участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. Это будет коллегиальный орган, который обеспечивает организацию, осуществление и установление итогов такого голосования. Подача заявления для участия в дистанционном электронном голосовании не лишает избирателя права участвовать в голосовании в общем порядке.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. В рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11 тыс. человек. Итоговая явка в ходе электронного голосования 8 сентября составила 92,3%.