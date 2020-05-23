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Рябков полагает, что администрация Трампа даст истечь договору СНВ-III

По мнению замглавы МИД РФ, именно Республиканская партия США ответственна за разрушение режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может позволить Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) истечь. Такое мнение выразил в субботу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Администрация Трампа даст возможность Договору СНВ-III 2010 года истечь", - сказал он.

Замглавы МИД также призвал задуматься над ролью Республиканской партии в происходящем. "Именно Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями ", - подчеркнул Рябков.

Также Рябков отметил, что Вашингтон через Москву пытается втянуть Пекин в переговоры по контролю над стратегическими вооружениями. "Администрация Трампа заинтересована использовать Россию для того, чтобы втянуть Китай в эти переговоры", - сказал он.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Теги
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