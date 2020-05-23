Председателем Совета реготделения "Справедливой России" в Татарстане избран Альмир Михеев

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Председателем Совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Татарстане избран Альмир Михеев. Об этом в субботу сообщается на сайте реготделения партии в регионе.

"Делегаты региональной отчетно-выборной конференции избрали нового председателя Совета регионального отделения. Единогласно делегаты поддержали кандидатуру Альмира Михеева, который был рекомендован к избранию президиумом Центрального Совета партии", - говорится в сообщении.

Также делегаты отчетно-выборной конференции регионального отделения путем тайного голосования избрали новый состав Совета регионального отделения из 12 человек.

21 мая пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-председателя Совета реготделения "Справедливой России" в республике, депутата Казанской городской Думы Рушании Бильгильдеевой. Ее обвиняют в 133 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие считает, что с 2012 по 2016 годы Бильгильдеева, будучи директором и учредителем ООО "Пассаж", ООО "Пассаж-Державино" и ООО "Агентство Недвижимости "Пассаж" , под предлогом заключения с гражданами от имени фирм договоров на приобретение земельных участков, а также на оказание услуг по подведению к приобретаемым земельным участкам инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также Радужный и Бахчисарай города Казани, похитила у 132 граждан денежные средства на сумму более 36,7 млн рублей.

В 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" похитила денежные средства у директора ООО в сумме 550 тыс. рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО, полагает следствие. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.