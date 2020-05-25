{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио губернатора Еврейской АО избран секретарем регионального отделения "Единой России"

Ростислав Гольдштейн был и.о. секретаря с конца марта
Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС
Описание
Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн
© Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Еврейской автономной области избрало своим секретарем врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Об этом ТАСС сообщили в реготделении партии.

"Секретарем избран врио Ростислав Эрнстович Гольдштейн", - сказал представитель партии.

Гольдштейн был исполняющим обязанности секретаря с конца марта после того, как обязанности на этом посту по собственному желанию сложила Наталья Баженова. Она проработала в должности секретаря реготделения партии два года. Сейчас она первый заместитель секретаря.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
Захарова: создание антитеррористического центра РФ и Грузии не предполагало участия НАТО
По словам официального представителя МИД России, на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не о многостороннем контртеррористическом взаимодействии
Читать полностью