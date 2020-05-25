Врио губернатора Еврейской АО избран секретарем регионального отделения "Единой России"

ТАСС, 25 мая. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Еврейской автономной области избрало своим секретарем врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Об этом ТАСС сообщили в реготделении партии.

"Секретарем избран врио Ростислав Эрнстович Гольдштейн", - сказал представитель партии.

Гольдштейн был исполняющим обязанности секретаря с конца марта после того, как обязанности на этом посту по собственному желанию сложила Наталья Баженова. Она проработала в должности секретаря реготделения партии два года. Сейчас она первый заместитель секретаря.