Постпред РФ: США в период холодной войны провели 70 операций по смене режимов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты во время холодной войны осуществили 70 операций, направленных на смену режимов в различных странах. С таким заявлением выступил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред РФ привел эти данные со ссылкой на западных аналитиков на фоне непрекращающихся американских заявлений о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в США. "В США почти помешались на "вмешательстве России в американские выборы", - написал Ульянов на своей странице в Twitter. - Между тем западные же аналитики подсчитали, что только в период холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом, занявшим впоследствии пост президента Соединенных Штатов. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отрицала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.