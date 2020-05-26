Володин заявил, что власти объединили усилия для оказания поддержки предпринимателям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российское бизнес-сообщество в этом году встречает свой профессиональный праздник в непростых условиях, но для его поддержки государством уже принят комплекс мер. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем российского предпринимательства, опубликованном во вторник на сайте нижней палаты.

"Российские предприниматели вносят большой вклад в развитие нашей страны, активно участвуют в решении экономических и социальных задач. В этом году бизнес-сообщество встречает свой профессиональный праздник в непростое время. Знания, опыт, деловые качества предпринимателей сегодня особенно востребованы", - говорится в поздравлении.

Володин подчеркнул, что "государство приняло комплексные меры поддержки людей и отраслей экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в кризисной ситуации". "Все ветви власти объединили усилия, чтобы оперативно ввести в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, рабочие места, выплачивать заработную плату, не допустить банкротства", - резюмировал председатель Госдумы.